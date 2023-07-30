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        Konya'da Selçuklu Belediyesi asfalt çalışmaları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:17
        Konya'da Selçuklu Belediyesi asfalt çalışmaları

        KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi, Parsana, Beyhekim ve Yazır mahallelerine sıcak asfalt döküldü.

        Ekiplerin ayrıca Kosova, Sancak ve Sille Ak mahallelerinin yanı sıra dış mahallelerde de hem asfalt yenileme hem de yeni asfalt çalışmalarını yürüteceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yürütülen çalışmalarla fiziki belediyecilik çalışmaları ile ilçenin konforunu arttırdıklarını belirtti.

        Açıklamanın devamında Selçuklu'da ilçe sakinlerinin yaşam kalitesi ve konforunu önceleyen çalışmaları her alanda sürdürdüklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı'nın, "İlçemizde yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları yaşam kalitesini hızla artırıyor. Yıllık çalışma planını uygulayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde altyapı, asfalt, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarında 2 finişer ekibi ve 70’den fazla personel görev alıyor. Belediye ekiplerimiz nüfusun her yıl ortalama 20 bin arttığı ilçemizde belirlenen hedefleri aşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecek." dediği ifade edildi.

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