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        Konya'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:43
        Konya'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolunda, ilçe girişinde 4 otomobilin karıştığı kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, otomobillerde yolcu olarak bulunan Merve Gül (26), Osman Şahin (61), Ülger Şankaya (53) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan kaza yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin aracına ise bir başka otomobilin çarpması sonrası yeni bir kaza daha meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

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