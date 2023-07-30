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        Karapınar'da ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 15:30
        Karapınar'da ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Ş.A (53) idaresindeki 20 V 4010 plakalı otomobil, Konya Karapınar yolunun üçüncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Ş.A ile aynı aileden olan H.A, M.A, H.A ve Ş.A ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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