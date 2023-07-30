Konya'da motorlu kurye, yayaya çarptı
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde motorlu kuryenin yolun karşısına geçen yayaya çarpması sonucu kurye ve yaya yaralandı.
Özel bir şirkette kurye olarak çalışan Abdullah İbil (19), 42 ZS 358 plakalı motosikletiyle yemek siparişini götürdüğü sırada, Seyitharun Veli Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçen Mukadder Kaya'ya (65) çarptı.
Kazada İbil ve Mukadder Kaya yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.