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        Mevlana Meydanı'nda Mevlevi usullerine göre aşure kaynatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:12
        Mevlana Meydanı'nda Mevlevi usullerine göre aşure kaynatıldı

        KONYA (AA) - Konya'da, Mevlana Meydanı'nda kaynatılan 1 ton aşure, akşam namazı öncesi vatandaşlara dağıtılacak.

        İnsan ve İrfan Vakfı öncülüğünde, Yavuz Sultan Selim Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Vakıf gönüllüsü yaklaşık 30 kişinin katılımıyla Mevlevi usullerine göre aşure kaynatıldı.

        Dev kazanlarda 4 saatte pişirilen aşurenin her safhasında ayetler, şifa duaları, tevhitler okundu, Hazret-i Hüseyin ve Kerbela şehitleri yad edildi.

        İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtlak, burada yaptığı konuşmada, aşurede murat olanın maneviyat olduğunu belirterek, aşurenin Mevlevi usullerine göre, aslına uygun bir şekilde özenle hazırlandığını ve vatandaşlara ikram edileceğini söyledi.

        3 kazanda pişirilen 1 ton aşure, akşam namazı öncesi vatandaşlara dağıtılmak üzere dinlenmeye bırakıldı.

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