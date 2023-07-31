Olta balıkçıları Seydişehir'de buluştu

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi ve Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Hayatı Koruma Derneği (SOABDER) tarafından ilk defa düzenlenen olta balıkçılığı festivali sona erdi.

Seydişehir'de, amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, doğayı korumak, balık avcılığının bilinçli olarak yapılmasını sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen festivale, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden 450'den fazla kişi katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bundan sonraki yıllarda da etkinliğin devam edeceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yavuz Ünüvar tarafından verildi.