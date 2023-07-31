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        Savunma sanayisinin öncüleri Konya'da bir araya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:40
        Savunma sanayisinin öncüleri Konya'da bir araya gelecek

        KONYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının himayesinde Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen "Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları"nın 7'ncisi, 23-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, yazılı açıklamasında, Anadolu'nun en büyük savunma sanayi buluşması olan 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın sektördeki ana sanayi firmalarıyla tedarikçileri bir araya getireceğini, organizasyonun savunma sanayine tedarikçi olmak isteyen firmalar için de çok önemli olduğunu belirtti.

        KSO'nun savunma sanayisine yönelik çalışmalarına değinen Büyükeğen, şunları kaydetti:

        "Konya Sanayi Odamız, Konyalı sanayicilerimizin, savunma ve havacılık sanayindeki ana sanayi firmalarıyla daha fazla işbirliği geliştirmesi için bugüne kadar pek çok çalışma yapmıştır. ASELSAN, Havelsan, Roketsan, TEİ, FNSS, Makine ve Kimya Endüstrisi gibi ana sanayi firmalarına sanayicilerimizle birlikte ziyaretler gerçekleştirilmiş, ikili iş görüşmeleri organize edilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde Konya Sanayi Odamıza Savunma Sanayii Başkanlığımızın il temsilciliği açılmıştır."

        İlkini 2010 yılında düzenledikleri Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının 7.'si için hazırlıkların tamamlandığını bildiren Büyükeğen, "23-25 Kasım 2023 tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda, firmalarımız ürünlerini sergileyecekler ve yeni iş bağlantıları oluşturabilecekler. Tüm sanayicilerimizi, sektörün paydaşlarını davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Savunma sanayisinin Konya'nın önde gelen sektörlerinden olduğunu vurgulayan Büyükeğen, kentin yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesine önemli katkılar verdiğinin altını çizdi.

        Büyükeğen, Konya'nın savunma ve havacılık sanayisinde İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından Türkiye'nin 4. büyük ihracatçı şehri olduğunu belirtti.​​​​​​​

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