KTÜN "Tanıtım ve Tercih Günleri"nde aday öğrenci yoğunluğu

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesince (KTÜN), şehrin merkezinde bulunan tarihi binada düzenlenen "Tanıtım ve Tercih Günleri", aday öğrencilere tercih aşamasında üniversite ve bölümlerle ilgili bilgi alma imkanı sunuyor.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen ve yarın da devam edecek etkinlik kapsamında ziyaretçi öğrenciler, tercih masalarında görev alan rehber öğretmenler ve uzman akademisyenlerle görüşüyor.

Etkinlik, üniversitenin puan ve sıralamaları, bölümleri ve programları hakkındaki detaylı bilgileri edinmek isteyen öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

KTÜN öğrenci kulüplerinin çeşitli yarışmalarda derece elde projeleri de alanda sergileniyor. Mühendislik öğrencileri tarafından geliştirilen elektrikli araba (Simurg GT), insansız su altı aracı (ROV) ve insansız hava aracı (İHA) sergilenen projeler arasında yer alıyor.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, üniversite adayı öğrencileri KTÜN ailesinin bir parçası olmaya davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Konya Teknik Üniversitesi, sayısız bilim insanı yetiştirmiş, kültür, sanat ve eğitimin başkenti Konya'da, kökleri 50 yıl öncesine dayanan bilim, teknoloji ve inovasyonda gelişimin öncüsü bir devlet üniversitesidir. Mühendislik ve mimarlık öğretiminde deneyimli bir üniversite olarak Konya'da önemli bir görev üstlenen üniversitemizin bugün bünyesinde aktif 2 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 enstitü bulunuyor. Yaklaşık 12 bin öğrenci, 800'ün üzerinde akademik ve idari personel ile öğrenim ve araştırma faaliyetlerine devam ediyor.

Üniversitemiz, ülkemizin çeşitli derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan ve farklı kategorilere göre oluşturulan sıralamalarda yükselişini sürdürüyor. Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş bölümleri bulunuyor. Öğrenci odaklı yaklaşımıyla öğrenci toplulukları projelerini desteklenmekte TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada elde edilen başarılarla adından söz ettiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan protokol sayesinde savunma şirketlerinde öğrencilerine proje yapma ve staj imkanı sunuyor. Öğrenciler, bu fırsatları ve sahip oldukları potansiyeli iyi değerlendirip bireysel ilgi alanlarını ve becerilerini, tercih ettikleri bölümlerde alacakları eğitimle birleştirerek kariyerlerini üst seviyelere çıkaracaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri de bilim ve teknolojiye katlı sunmak ve Türkiye'yi daha ileriye taşımak hedefiyle çalışmaya devam eden Konya Teknik Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaya davet ediyorum."