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        Karaaslandede Mahallesi'nde yapılacak Karatay Spor Merkezi'nin temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 20:51
        Karaaslandede Mahallesi'nde yapılacak Karatay Spor Merkezi'nin temeli atıldı

        KONYA (AA) - Karatay Belediyesi tarafından Karaaslandede Mahallesi'ne yapılacak Karatay Spor Merkezi'nin temeli atıldı.

        İçinde kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, suni çim saha, salon sporları merkezi, antrenör odaları, kapalı ve açık otopark alanlarıyla 24 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak merkezin temel atma töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapılan çalışmayla Karatay Belediye tarihinin en yüksek bütçeli projesinin temelinin atıldığını söyledi.

        Kentin spor altyapısını daha da güçlendirmek ve spor kültürünü geniş bir tabana yayabilmek amacıyla bu tür yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Kılca şöyle devam etti:

        "Gençlerimize yönelik projeleri çok önemsiyor, spor, geleneksel sanatlar, kişisel gelişim, yaşam becerileri, kültür, sanat, eğitim ve teknoloji gibi pek çok konuda kendilerini geliştirmeleri için projeler üretiyoruz. Spor ile eğitimi birbirini destekleyen unsurlar olarak görüyoruz. Bir taraftan ilçemizdeki derslik sayılarını çoğaltıyor, diğer taraftan da çocuklarımızın fiziksel gelişimlerine katkı sunacak spor tesisleri ve projeleri hayata geçiriyoruz. Karatay Belediyesi olarak İlçemize 2019 yılından bugüne kadar 34 tesisi kazandırdık. Bu kapsamda, ilçemizde alanı uygun olan okullarımızın tamamına ve Karatayımıza kazandırdığımız parklarımıza ve yeşil kuşaklarımıza FIFA normlarına uygun halı sahalar kazandırıyoruz. Yine okullarımıza kapalı spor salonları yapıyoruz, 2019’da Karatay Belediyespor Kulübümüzü yeniden canlandırdık. Karatay Yaz Spor Okulları düzenliyor ve buralarda on binlerce çocuğumuza ve gencimize birçok branşta eğitimler veriyoruz. İlgilendiği branşta yeteneği olan gençlerimizin de Konyaspor'umuz başta olmak üzere, diğer spor kulüplerimize ve milli takımlarımıza gitmelerini sağlıyoruz. Bu bağlamda, kulübümüze bağlı takımlarımız da, 4 buçuk yıldır katıldıkları yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde ediyorlar."

        Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından toplu halde butonuna basılarak tesisin temeline ilk harç döküldü.

        Arsa ve çevre düzenlemesi hariç yatırım bedeli 372 milyon lira olarak hesaplanan tesis gelecek yıl 29 Ekim 2024'de açılacak.

        Temel atma törenine Konya AK Parti Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, belediye bürokratları ile çok sayıda davetli katıldı.

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