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        Karatay Spor Merkezi'nin temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:48
        Karatay Spor Merkezi'nin temeli atıldı

        KONYA (AA) - Karatay Belediyesince Karatay Spor Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaaslandede Mahallesi'nde yapımına başlanan Karatay Spor Merkezi, 25 bin metrekarelik inşaat alanına sahip.

        Merkezde bin metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip bin 161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunacak.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise şunları kaydetti:

        "İlçemizin spor altyapısını daha da güçlendirmek ve spor kültürünü geniş bir tabana yayabilmek amacıyla bugüne kadar çok önemli işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize yönelik projeleri çok önemsiyor; spor, geleneksel sanatlar, kişisel gelişim, yaşam becerileri, kültür, sanat, eğitim ve teknoloji gibi pek çok konuda kendilerini geliştirmeleri için projeler üretiyoruz. Bir taraftan ilçemizdeki derslik sayılarını çoğaltıyor, diğer taraftan da çocuklarımızın fiziksel gelişimlerine katkı sunacak spor tesisleri ve projeleri hayata geçiriyoruz."

        Kılca, temelini attıkları Karatay Spor Merkezi yatırımının belediye tarihinin en büyük bütçeli projesi olduğunu aktardı.

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