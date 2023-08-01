Havaya ateş edilen düğünün sahibi gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde havaya ateş açılan düğüne son verilerek düğün sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Yeni Mahalle’de M.D. isimli şahıs sokakta düğün yaptı.

Düğün sırasında havaya rastgele silahla ateş edildiğine dair ihbarlar üzerine Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı ile düğün yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, düğünde bulunan kişiler ve düğün sahibinin üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, bir masada oturan K.D. isimli şahsın üzerinde tabanca olduğu tespit edilerek tabancaya el konuldu.

Yapılan kontrolde tabancaya takılı vaziyette tabanca şarjörü ile şarjördeki 15 tabanca mermisine de el konuldu.

K.D.'nin oturduğu masanın altında da çok sayıda tabanca boş kovanı olduğunu tespit eden ekipler boş kovanları da toplayarak el koydu.

Düğünden havaya silahla ateş edildiği şeklinde ihbarların çok fazla olması ve düğün sahibinin uyarıları dikkate almaması nedeniyle de düğüne son verildi.

Yapılan alkol testinde düğün sahibi M.D.’nin alkollü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan M.D. ile K.D. hakkında, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem yapıldı.