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        Dünya Mevlana Vakfı, şiir yarışması düzenliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:53
        Dünya Mevlana Vakfı, şiir yarışması düzenliyor

        KONYA (AA) - Dünya Mevlana Vakfı, Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü dolayısıyla ödüllü şiir yarışması düzenliyor.

        Dünya Mevlana Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Hazreti Mevlana'yı ve Mevleviliği orijinal haliyle tanıtmak ve Mevlana ve Mevleviliğe yönelik kültür emperyalizminin önüne geçmek amacıyla kurulan bir vakıf olarak, şiir yarışması düzenleme kararı aldıkları belirtildi.

        Açıklamada, düzenlenecek yarışmaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

        "Şiir yarışmamız, büyük Türk-İslam mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi Hz. Mevlana'nın Şebiarus'unun 750. yıl dönümü münasebetiyle O’nun Cenab-ı Hakk’a kul, Kur’an-ı Kerim'e ve Hz. Peygambere bende oluşuna vurgu yapmak, bugün bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu manevi hasletleri yeniden hatırlamak ve yaymak, bilhassa genç şairlerimizde bu konuda bir ilgi uyandırmak üzere Türkiye genelinde gerçekleştirilecektir.

        Ulusal seviyede tertip edilecek olan bu şiir yarışmasına 18 yaş ve üzeri isteyen herkes katılabilecektir. Yarışmada birinciliğe hak kazanan şaire 50 bin lira, ikinciliğe hak kazanan şaire 25 bin lira, üçüncülüğe hak kazanan şaire 10 bin lira ve üç mansiyona da 5'er bin lira para ödülü verilecektir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 11 Temmuz 2023 - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Yarışma başvurularına ait ayrıntılı bilgiye https://www.dunyamevlana.org.tr adresindeki 'Hz.Mevlana Şiir Yarışması Başvuru Şartnamesi' formundan ulaşabilirsiniz."

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