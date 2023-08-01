Konya'da otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
KONYA (AA) - Konya'da otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde, park halindeki bir otomobilden bilgisayar ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis, bölgedeki güvenlik kameralarından, şüphelinin H.A. (39) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan ve 5 suçtan kaydı bulunan şüpheli, emniyette çaldığı malzemeleri sattığını itiraf etti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.
Öte yandan zanlının, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.