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        Tatlı sularda avlanan balıkların boy limitine sıkı takip getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:53
        Tatlı sularda avlanan balıkların boy limitine sıkı takip getirildi

        KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte serbest dönem avcılığı da mercek altına alındı.

        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, yasa dışı tatlı su avcılığının önüne geçilebilmesine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

        Yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri kontrol ekipleri tarafından balıkçı tekneleri ile balık alım kantarlarının denetlendiği belirtildi.

        Açıklamanın devamında, "İlçemizde bulunan göletler ile Beyşehir Gölümüzde su ürünleri denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Sazan balığı için 40 santim, sudak ve kadife sazanı balıkları için 26 santim olan boy limit yasağı tatlı su kefali için de 20 santimdir. Bu limitlerin altında avlanma cezai müeyyideyi gerektirmektedir. Sürdürülebilir su ürünü ticaretinin yapılabilmesinin tek yolu da yasaklara uymaktan geçmektedir. Vatandaşlarımızın ve balıkçılık sektörlerinin tüm paydaşlarının bu konuda duyarlı olmalarını beklerken bereketli bir ev sezonu dileğimizi tekrarlarız." ifadelerine yer verildi.

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