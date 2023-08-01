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        Konya'ya Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi kazandırılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:02
        Konya'ya Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi kazandırılıyor

        KONYA (AA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ile özel bireylerin fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal girişimlerini en üst noktaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kavuş, bir otelde düzenlenen Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) Projesi'nin tanıtımında, DOSD Meram Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde hayata geçileceğini söyledi.

        Merkezde down sendromlu bireylerle ailelerine destek verileceğini, onların yaşam kalitesini artıracağını anlatan Kavuş, "Onlara yalnız olmadıklarını göstermeyi amaçlıyoruz. Down sendromlu çocuklarımızın hayatına dokunmak için yola koyulduk. Konya'nın ilkler şehri olmasına katkı sağlamak adına Meram'da çalışmalarımıza başladık. DOSD Meram ile down sendromlu bireylerin yaşama katılımlarını ve hayatın içindeki rollerini üstlenebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. DOSD Meram ile özel bireylerin fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal girişimlerini en üst noktaya çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Kavuş, merkezde; hobi alanları, iş hayatına hazırlık ile rehabilitasyon uygulama alanlarının olacağına işaret etti.

        Merkezde 6 bireysel eğitim sınıfının yer alacağına dikkati çeken Kavuş, merkezin, özel bireylere ve ailelerine gündelik hayat imkanları sunabilme kapasitesinde olacağını sözlerine ekledi.

        Merkezin tanıtım toplantısına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile özel bireyler ve aileleri katıldı.

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