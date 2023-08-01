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        Hüyük'te Toprak Mahsulleri Ofisi açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:24
        Hüyük'te Toprak Mahsulleri Ofisi açılacak

        KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük'te ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi açılacak.

        Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Müdürü Mehmet Abaz ile birlikte Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti.

        Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, "Toprak Mahsulleri Ofisi 03/08/2023 Perşembe günü hububat alımına başlayacaktır. Ofisimiz, hem ilçe hem de çevre çiftçilerimiz için büyük kolaylık sağlayacak. Tüm çiftçilerimize bol kazançlı hasat dönemi diliyorum." dedi.

        Hüyük Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Zedef de, Hüyük İpek Yolu Üzerindeki Gönünmez Mahallesi Çalkak mevkiinde yol kenarında alımların başlayacağını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin tüm çiftçilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

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