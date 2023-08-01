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        Konya Büyükşehir Belediyesi şehre yeni bir köprülü kavşak kazandırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:37
        Konya Büyükşehir Belediyesi şehre yeni bir köprülü kavşak kazandırıyor

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı'nın yapım çalışmaları öncesi servis yolu çalışmaları başladı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni caddeler ve köprülü kavşaklar yaparak şehir merkezinde trafik yoğunluğunu en aza indirmeyi ve daha güvenli bir trafik akışı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

        Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağı'nda köprülü kavşak inşaatının devam ettiğine değinen Altay, İstanbul Yolu Fırat Caddesi Kavşağı'nda da köprülü kavşak çalışmalarına başladıklarını aktardı.

        Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı inşaatı öncesi servis yolu yapım çalışmalarını başlattıklarını belirten Altay, "Servis yollarının tamamlanmasıyla inşaatımıza başlayacağız. Güzergahta trafik işaretlerine dikkat edelim. ifadesini kullandı.

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