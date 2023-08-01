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        GÜNCELLEME - Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:43
        GÜNCELLEME - Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

        KONYA (AA) - Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Depremin ardından, Konya Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun."

        AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Saha taraması çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

        Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da AKOM ekiplerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığı kaydedildi.

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