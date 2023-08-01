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        Konyaspor, 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:19
        Konyaspor, 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

        KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 1'i iç transfer olmak üzere 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iç transferde Marlos Moreno ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.

        Fransa'nın Troyes takımının altyapısında yetişen kaleci Paul Bernardoni ile de 2 yıllık anlaşma imzalayan yeşil-beyazlılar, Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin'i de 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

        Yeşil-beyazlılara 1 yıllık sözleşme imzalayan Yunus Mallı da takımda 10 numaralı formayı giyecek.

        Rumen milli futbolcu Alexandru Cicaldau'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşma sağlandı.

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