Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konya'da dereye düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 22:11
        Konya'da dereye düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Durmuş A. yönetimindeki 35 KIJ 96 plakalı hafif ticari araç, Doğanbey Mahallesi'ndeki Akköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Köprü korkuluklarının yanından dereye düşen araçtaki 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

        İhbar üzerine jandarma, polis trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yolcular Ayşe Ş. ve İsmail K, vinç desteğiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        Maçta dört gol var!
        Maçta dört gol var!
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı

        Benzer Haberler

        Konyaspor, 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı
        Konyaspor, 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı
        Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (4)
        Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (4)
        Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (3)
        Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (3)
        GÜNCELLEME - Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ