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        Konyaspor'da Fatih Özgökçen yeniden başkan seçildi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 23:04
        Konyaspor'da Fatih Özgökçen yeniden başkan seçildi:

        KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda, mevcut başkan Fatih Özgökçen yeniden başkanlığa seçildi.

        Yeterli çoğunluğun sağlandığı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu, Selçuklu Kongre Merkezinde yapıldı. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Genel kurulda konuşma yapan Başkan Fatih Özgökçen, alınacak yeni kararların, takımın ve kulübün demokrasi kültürüne katkı sağlayacağını söyledi.

        Konyaspor'un yönetim kuruluna 2021'de seçildiklerini anımsatan Özgökçen, "Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla ateşten bir gömlek giydiğimizi son derece iyi biliyorduk. İki yıl boyunca ne yorulduk, ne dinlenecek zamanımız oldu, ne de pes edecek kadar korkak olduk. Bize bu heyecan ve cesareti veren büyük taraftarlarımıza ve genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Özgökçen, yönetime geldiklerinde bazı hedefler belirlediklerini, sürdürülebilir bir mali yapı oluşturacaklarını belirttiklerini anlattı.

        İstikrarlı bir şekilde bu hedeflere ilerlediklerini vurgulayan Özgökçen, şunları kaydetti:

        "Bedeli ne olursa olsun, bu duruşumuzdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Bugün taraftarlarımızın gündeminde, ligde şampiyonluk hayali kurdurulabildiysek ne mutlu. Mali disiplinden asla taviz vermeden hareket ediyoruz. Sürdürülebilir bir Konyaspor kulübü için buna ihtiyacımız var. En önemli yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi de sponsorluk anlaşmalarının miktarı ve parasal yönden değeridir. Bugün Anadolu kulüpleri arasında en fazla sponsorluk anlaşması yapan kulüp Konyaspor kulübüdür. Futbol kulüpleri ne bir teknik adama, ne bir futbolcuya, ne de bir yönetim kuruluna aittir. Onun sahibi yaz, kış demeden, yağmur, kar dinlemeden takımına desteğe koşan, ruhunu şanlı renklerimize adayan, sesiyle, nefesiyle, desteğiyle bayrağımızı büyüten büyük taraftarımızdır. Konyaspor'un borcu 552 milyon liradır. Bu rakam, 3 milyonluk bir şehir için çok fazla önemsenecek bir şey değildir."

        Konuşmanın ardından, faaliyet raporu ve mali tabloların ibrası oy çokluğuyla kabul edildi. Tek listeyle girilen seçimde Özgökçen yeniden başkan seçildi.

        Özgökçen'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

        Serkan Abaz, Mehmet Akcan, Muammer Akın, Mustafa Başoda, Adem Bulut, Ali Camgöz, Burak Dağlı, Yunus Derebağ, Mehmet Eryılmaz, Serhat Güler, Mahmut Güzel, Mevlüt Karacaoğlu, Celalettin Hakan Katırcı, Ömer Korkmaz, Yusuf Küçükbakırcı, Kazım Küçükçöğen, Süleyman Oğuz, Mevlüt Oral, Osman Öztürk, Sami Pirinç, İsmail Yazıcı, Kamil Yücel.

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