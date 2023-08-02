Hüyük'te biçerdöver kontrolleri yapılıyor

KONYA (AA) - Hüyük'te biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması, dane kaybının olmaması için hasat sonuna kadar kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Tingiş, "Ayrıca yangınlara en kısa sürede müdahale yapabilmek için biçerdöver ve balya makinelerinde iki yangın tüpü ve operatör belgesi kontrol edilmektedir. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu dileriz." ifadesini kullandı.