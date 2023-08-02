Genç KOMEK Yaz Okulu 12 bin öğrenciyi misafir edecek

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu 12 bin öğrenciyi ağırlayacak.

Çocukların yaz aylarını verimli değerlendirmesini sağlamak amacıyla 7-14 yaşındaki öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, gezi, kamp programları, sportif aktiviteler, sanat, el becerisi gibi derslerin yanında yaz kamplarına da katılıyor.

Genç KOMEK Yaz Okulu'nda çeşitli eğitimlere katılan öğrenciler, Kent Ormanı'nda ve Meram Dutlukır'da yaz kampları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, çocuklar için her şeyin en güzelini ve iyisini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Konya'da öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların özenle yürütüldüğünü aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Katıldıkları oyunlarda ortak hareket etme, takım ruhu ve yardımlaşma gibi kavramları da daha çok özümsemiş oluyorlar. Ayrıca ilk yardım ve sağlıklı beslenme parkurunda da önemli bilgiler öğrenen çocuklarımızın küçük yaşlarda bilinçlenmeleri sağlanıyor. 18 Ağustos'a kadar sürecek Genç KOMEK Yaz Kamplarımızda 12 bin öğrencimizi misafir etmiş olacağız."