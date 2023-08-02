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        Şehit yakınları ile ve gaziler Karatay Belediyesi'nin gül ve lavanta bahçelerini gezdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:40
        Şehit yakınları ile ve gaziler Karatay Belediyesi'nin gül ve lavanta bahçelerini gezdi

        KONYA (AA) - Karatay Belediyesi, Konyalı şehit aileleri ve harp malulü gazileri lavanta ve gül bahçelerinde ağırladı.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şehit aileleri ve gazileri misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bizim en değerli emanetimizdir." dedi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi Başkanı Süleyman Ege ise şehrin güzide mekanları haline gelen Mevlana Gül Bahçesi ile Karatay Lavanta Bahçeleri'nin eşsiz güzellikte olduğunu kaydetti.

        Şehit yakınları ve gaziler, belediyedeki programın ardından Karatay Lavanta Bahçeleri'ni daha sonra da Mevlana Gül Bahçesi'ni gezerek fotoğraf çektirdi.

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