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        Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasından başarılı öğrencilere ödül

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:43
        Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasından başarılı öğrencilere ödül

        KONYA (AA) - Akşehir'de Liselere Geçiş Sistemi Sınavında (LGS) başarılı olan öğrenciler, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirildi.

        Odanın Meclis Salonunda, yapılan ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, oda yöneticileri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Oda Başkan Ender Kalkan, tüm öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

        Azimle çalışmanın ve başarının yanı sıra anne baba duası ve desteklerinin öneminden bahseden Kalkan, " Ders başarısı çok kıymetli ve önemli ama işin sonunda vatana, millete hizmet edecek hayırlı evlat olmak çok daha önemli. Sizler ikisini de yapacak durumdasınız. Sizlerin başarısıyla gurur duyuyoruz. İnşallah şehrimize de önemli hizmetlerde bulunursunuz." diye konuştu.

        Topaloğlu da eğitim öğretime verdiği desteklerden dolayı Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederek, "Her zaman bizim ve öğrencilerimizin yanında olmanız bize güç vermektedir. LGS sınavında iki öğrencimiz tam puan alarak bizleri gururlandırmıştır. YKS sınavında 11 öğrencimiz ilk 2 bin 500 içerisinde yer almıştır. Öğrencilerimizi, ailelerimizi, okullarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Daha sonra öğrencilere ödülleri verildi.

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