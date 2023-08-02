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        Konya'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:07
        Konya'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.D'nin uyuşturucu hap sattığı ve sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

        Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelinin evinde 286 uyuşturucu hap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve bir miktar alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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