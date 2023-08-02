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        Konya'da kaldırımda yürürken üzerine binadan beton parçaları düşen baba ile kızı yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:10
        Konya'da kaldırımda yürürken üzerine binadan beton parçaları düşen baba ile kızı yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine binanın terasından beton parçaları düşen baba ile kızı yaralandı.

        Meydan Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet C. (37) ile 4 yaşındaki kızı Almine Günay C'nin üzerine 3 katlı binanın terasından beton parçaları düştü.

        Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, buradaki ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.

        Mehmet C. ile kızının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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