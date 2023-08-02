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        Konya'da kayınpederini silahla yaralayan kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:55
        Konya'da kayınpederini silahla yaralayan kişi tutuklandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahlı saldırıda bulunduğu kayınpederini yaralayan kişi tutuklandı.

        Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırının ardından olayın şüphelisi Muhammet C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis, şüphelinin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiğini ve sahte plakalı araçla gezdiğini belirledi.

        Ekipler, bu süreçte Muhammet C'nin bir kokoreççide yemek yediği yönünde ihbar aldı.

        İş yerine gelen polisi görüp aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası Selçuklu ilçesinde yakalandı.

        Muhammet C'nin, farklı suçlardan 47 kaydının olduğu, hakkında ise 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

        Araçta yapılan aramada ise 168 sentetik ecza hapı ele geçirildiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen Muhammet C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Otomobiliyle 21 Temmuz'da kayınpederinin yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'ndeki binanın önüne giden Muhammet C, kayınpederi H.K. ile boşanma aşamasındaki eşi E.E.C'nin bulunduğu eve doğru silahla ateş etmiş, E.E.C. cam kırıklarının burnuna isabet etmesiyle, H.K. ise silahla kalçasından yaralanmıştı.

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