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        Seydişehir Leblebisi coğrafi işaret belgesi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:49
        Seydişehir Leblebisi coğrafi işaret belgesi aldı

        KONYA (AA) - Seydişehir Leblebisi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

        Belediye Başkanı Mehmet Tutal yaptığı açıklamada, ilçenin her bir değeriyle yakından ilgilendiklerini, bu değerlerin gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

        Seydişehir Leblebisinin ilçe tarihinde ve ekonomisinde geçmişten günümüze önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

        "Seydişehir Leblebisi coğrafi işaret alan ilk yöresel ürünümüz oldu. Seydişehir Leblebisinin coğrafi işaretle tescillenmesiyle birlikte yöresel ürünümüzün üretim metotları ve kalite standartları belirlenmiş, gelecek kuşaklara aktarılmasının önü açılmıştır. Seydişehir Leblebisinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için daha önce de çalışmalar yapmıştık. Bugün Arasta Çarşımızda leblebi kokusu yükseliyor."

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