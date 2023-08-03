Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:32
        Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

        KONYA (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 103. yıl dönümü etkinlikle kutlandı.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenkler konuldu.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından katılımcılar, Atatürk Evi Müzesi'ne doğru Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde yürüdü.

        Katılımcılar, Atatürk Evi Müzesi'nde eşyalar hakkında bilgi aldı.

        Program, Atatürk ve Konya konulu fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        YAŞ başladı
        YAŞ başladı
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

        Benzer Haberler

        Darü'l-Mülk Sergi Sarayı ziyarete açıldı
        Darü'l-Mülk Sergi Sarayı ziyarete açıldı
        Hüyük'te şap hastalığı tedbirleri alındı
        Hüyük'te şap hastalığı tedbirleri alındı
        Seydişehir Leblebisi coğrafi işaret belgesi aldı
        Seydişehir Leblebisi coğrafi işaret belgesi aldı
        Bozkır Gençlik Merkezinden açık hava sinema etkinliği
        Bozkır Gençlik Merkezinden açık hava sinema etkinliği
        Borç-alacak tartışmasında akrabasını vurdu
        Borç-alacak tartışmasında akrabasını vurdu
        Altınekin'de çıkan ot yangını söndürüldü
        Altınekin'de çıkan ot yangını söndürüldü