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        Konya, temmuzda tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:30
        Konya, temmuzda tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

        KONYA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye'nin ve il bazında temmuz ihracat rakamlarını açıkladı.

        Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, rakamları değerlendirdi.

        Konya'nın temmuzda 328,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

        "Bu rakam Konya'nın tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Aynı zamanda Konya, Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,87'ye yükselterek farklı bir rekora imza atmıştır. 2023 yılı ilk 7 aylık ihracatımız da yüzde 2,46 artarak 1 milyar 892 milyon dolara ulaşmıştır. Temmuz ayında gerçekleşen bu yüksek oranda artış memnuniyet vericidir. Beklentilerimiz doğrultusunda 2023 yılının ikinci yarısına yüksek ihracat artışıyla başladık."

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