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        Seydişehir'de düzenlenen Yaz Kuran Kursları Futbol Turnuvası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:02
        Seydişehir'de düzenlenen Yaz Kuran Kursları Futbol Turnuvası sona erdi

        KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Müftülüğü ve Seydişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Kuran Kursları Camilerarası Futbol Turnuvası tamamlandı.

        16 takımımın katıldığı turnuvada şampiyon Yeni Camii takımı, ikinci Merkez Kur'an Kursu takımı, üçüncü de Ketenli Mahallesi Kuran Kursu takımı oldu.

        İlçe Müftüsü Adem Bebek, "Kazanan dostluk oldu. Bu turnuva vesilesiyle çocuklarımız kaynaştı. Rabbimiz yavrularımızın ömürlerine bereket ihsan eylesin." ifadesini kullandı.

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