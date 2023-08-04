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        Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Engin Dinç Konya'dan ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:33
        Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Engin Dinç Konya'dan ayrıldı

        KONYA (AA) - Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Engin Dinç, Konya'dan törenle uğurlandı.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Dinç, meslektaşlarından helallik istedi.

        Selçuklu Devleti'nin başkentliğini yapmış bir şehirden, bir başka başkente göreve atandığını aktaran Dinç, "Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın ve Emniyet Genel Müdürümüzün takdirleri doğrultusunda, ülkemizin başkentine çok şerefli bir göreve atanmış bulunuyorum. Bundan sonra Konya'nın fahri hemşehrisiyim. Hatta Konyalıyım diyebilirim. Bundan sonra hem vatandaşlarımıza, hem de değerli meslektaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık."diye konuştu.

        Dinç, konuşmasının ardından emniyet personeliyle vedalaştı.

        Ardından tören mangasını selamlayan Dinç, alkışlarla Ankara'ya uğurlandı.

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