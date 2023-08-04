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        Kaldırımda yürürken binadan düşen beton parçalarıyla yaralanan baba ile kızın yakınları konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:32
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        Kaldırımda yürürken binadan düşen beton parçalarıyla yaralanan baba ile kızın yakınları konuştu
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        KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya'nın Akşehir ilçesinde, kaldırımda yürürken bir binanın terasından üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu yaralanan baba ile kızın yakınları sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

        Meydan Mahallesi İnönü Caddesi'nde 2 Ağustos'ta 3 katlı binanın terasından beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan Mehmet (37) ile kızı Almine Günay Candan'ın tedavileri Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde takip edilen eşi Mehmet ile 4 yaşındaki kızı Almine Günay Candan'dan gelecek iyi haberleri bekleyen Fatime Candan (34), AA muhabirine, kızlarına mobilya alışverişi yapmak için çarşıya çıktıklarını, mağazaya gittikleri sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

        Eşiyle kızının ağır yaralandığını aktaran Candan, "Bina zaten riskli, yıkılabilecek bir binaymış. O caddeden her gün yüzlerce kişi geçiyor. Daha önce de bu binadan beton parçaları düşmüş." dedi.

        - "Eşimle çocuğumu kaybedebilirdim"

        Olayda sadece ailesinin değil daha fazla insanın da yaralanabileceğini vurgulayan Candan, "Böyle bir tehlikeyi kim göz ardı ettiyse, sorumluları kimse, kimin ihmali varsa en büyük cezayı almalarını istiyorum. Eşim ve çocuğumu kaybedebilirdim. Bunun daha büyük bir açıklaması yok." diye konuştu.

        Olay sırasında kendisinin de elinden ve bileğinden yaralandığını aktaran Candan, şöyle devam etti:

        "Eşim, kızımızı korumak için üzerine kapandı. Dolayısıyla bütün bedenine beton parçaları düştü. Kızımın da başına beton parçası isabet etti, beyin kanaması geçirdi. Kızım ölebilirdi, kafatasında kırık var. Sol eliyle sol ayağının felçli kalma ihtimali var. Eşimin de omurga ve kaburgalarında kırıklar mevcut. Doktorlar ameliyatların iyi geçtiğini söyledi ancak kızımın eski sağlığına kavuşup kavuşmayacağı belli değil. Şu anda da sadece süt içebiliyor."

        - "Bu sorumsuzluk cezasız kalmamalı"

        Oğlu ve torununun başına gelenlerin şaşkınlığını yaşayan Lokman Candan da adli süreç başlatacaklarını dile getirdi.

        Olayın sorumlularının ceza almasını istediklerini anlatan Lokman Candan, "Bu binadan daha önce de beton parçaları yola düşmüş ancak şans eseri kimsenin üzerine düşmemiş. Benim çocuklarımın üzerine düşünce önlem almaya başlamışlar. İlla birilerinin başına bir şey mi gelmesi lazım. Bu sorumsuzluk cezasız kalmamalı." ifadesini kullandı.

        Öte yandan, ailenin cadde üzerinde yürürken binadan kopan beton parçalarının üzerlerine düştüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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