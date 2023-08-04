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        Hüyük'ten kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:16
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        Hüyük'ten kısa kısa
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        KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alım Merkezi açıldı.

        AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, açılışta, Türkiye'de çiftçi üretirse şehirlinin doyacağını, bu yılda bereketli bir sezon geçirildiğini kaydetti.

        Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ise ilçede dün alımlara başlandığını belirterek, "6 bin ton ürün randevusu alındı. Bu alımlar önümüzdeki senede devam ederse çiftçimiz rahat eder." dedi.

        - Hüyük'e Halk Ekmek Fabrikası açılacak

        Hüyük Belediyesi tarafından Halk Ekmek Fabrikası kurulacağı bildirildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, belediye tarafından istimlak çalışmaları tamamlanan belediye binasının yanındaki alana Halk Ekmek Fabrikası kurulacağını belirtti.

        Çiğdem, "Üretim kapasitesi günlük 35 bin ekmek olan fabrikanın projeleri hazırlanmış ve gerekli ödenek sağlanmıştır. Şimdi ihaleye çıkılıyor." ifadesini kullandı.

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