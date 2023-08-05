Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konya Büyükşehir Belediyesinden tramvay ulaşımı duyurusu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Büyükşehir Belediyesinden tramvay ulaşımı duyurusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Kampüs-Otogar hattı arasında bakım çalışması tamamlanana kadar tramvay hizmeti verilemeyeceğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, Selçuk Üniversitesi kampüs içi ve Kampüs-Otogar arası hat bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışma nedeniyle bu tarihten itibaren Kampüs-Otogar arasında tramvay hizmeti verilemeyecek, bu hattı kullanan yolcular otobüsle taşınacaktır."

        Açıklamada ayrıca, Alaaddin-Otogar tramvay hattının hizmet vermeye devam edeceği aktarıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Karapınar'da yaz Kur'an kursları arasında futbol turnuvası başladı
        Karapınar'da yaz Kur'an kursları arasında futbol turnuvası başladı
        Konya'da kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı
        Konya'da kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı
        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kaldırımda yürüyen baba-kız, binadan kopan sıva parçalarıyla yaralandı; ola...
        Kaldırımda yürüyen baba-kız, binadan kopan sıva parçalarıyla yaralandı; ola...
        Seydişehir'de çıkan yangın evde hasara yol açtı
        Seydişehir'de çıkan yangın evde hasara yol açtı
        Selçuk Üniversitesi kavun ve karpuz üretiminde su tasarrufuna yönelik proje...
        Selçuk Üniversitesi kavun ve karpuz üretiminde su tasarrufuna yönelik proje...