Beyşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cengiz S. idaresindeki 42 B 3821 plakalı motosiklet, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 Y 5372 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Cengiz S. ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.