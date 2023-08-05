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        Beyşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 16:49
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        Beyşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Cengiz S. idaresindeki 42 B 3821 plakalı motosiklet, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 Y 5372 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Cengiz S. ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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