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        Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 14:49
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        Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu
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        KONYA (AA) - Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

        Derneğin Şube Başkanı Yakup Söğüt, dernek binasında her ayın ilk haftası mevlit okutulduğunu belirtti.

        Mevlide katılan İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, "Vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı canını ortaya koyan veya vücut uzuvlarını bu uğurda hiç çekinmeden vermeyi göze alan vatan evlatlarını hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize ve ebediyete göç etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, hayatta olan gazi de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Programa, Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammed Yaşar Hançer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Tapu Müdürü Muttalip Camcı, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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