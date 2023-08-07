Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aracın uyuşturucu sevkiyatı için kente geleceği bilgisine ulaştı.

        Ekiplerin kent girişine kurdukları uygulama noktasını gören araçtaki zanlılar, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından 3 araç da durduruldu.

        Araçlarda yapılan aramada peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular

        Benzer Haberler

        SÜRÜCÜSÜNÜN TERK EDİP KAÇTIĞI MİNİBÜSTE 23 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
        SÜRÜCÜSÜNÜN TERK EDİP KAÇTIĞI MİNİBÜSTE 23 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
        Sürücüsünün terk edip kaçtığı minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı
        Sürücüsünün terk edip kaçtığı minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı
        Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu
        Seydişehir'de şehitler için mevlit okutuldu
        Seydişehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Seydişehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Konya'da kundaklama şüphelisi yakalandı
        Konya'da kundaklama şüphelisi yakalandı
        Karadağ'ın krater çukurunda yaşayan yabani atlar görüntülendi
        Karadağ'ın krater çukurunda yaşayan yabani atlar görüntülendi