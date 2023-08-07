Konya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aracın uyuşturucu sevkiyatı için kente geleceği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin kent girişine kurdukları uygulama noktasını gören araçtaki zanlılar, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından 3 araç da durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.