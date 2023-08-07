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        Konya'da durdurulan minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:26
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        Konya'da durdurulan minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde durdurulan araçta 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde arka camları beyaz renkle boyanmış minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

        Polis ekiplerinin takibi sonucu minibüs, yol kenarında park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede, Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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