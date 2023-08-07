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        Hüyük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:10
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        Hüyük'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde kontrolünü kaybeden araç şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

        Hüyük ilçesinden ilçeye bağlı Mutlu Mahallesi'ne gitmekte olan yem yüklü 42 B 3613 plakalı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

        Kaza sonrası araç sürücüsü S.S, araç içerisinden kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başarırken, araçta yüklü yem çuvalları da etrafa saçıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Yaralı S.S. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Yaralının hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Olay yerine gelen Hüyük İlçe Jandarma ekipleri kazayla ilgili işlem başlattı.

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