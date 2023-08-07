Konya'da evlerinde akrep sokan çocuk hastanelik oldu

KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde evlerinde akrep sokan gurbetçi ailenin çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Tavlıören Mahallesi'ne Avusturya'dan tatile gelen gurbetçi Duman ailesi müstakil evlerine yerleşti.

Akrabalarının düğününden evlerine dönen ailenin 13 yaşındaki çocukları Kerim Duman halı üzerinde göremediği akrep soktu.

Acıyla çığlık atan çocuk babası Yusuf Duman tarafından kendi imkanlarıyla Kulu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Tedavi sonrası çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evinin ilaçlanması için Kulu Belediyesi'ne müracaat eden Baba Yusuf Duman AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece akrabamızın düğününden eve döndük, kapıyı açtım içeriye ilk çocuğum girdi, halının üzerindeki akrep varmış fark etmedik ayağından soktu çocuğun bağırmasıyla birlikte baktım akrep koltuğun altına kaçtı. Hemen aracımla hastaneye yetiştirdim şükür şu anda iyi durumda. Tekrar eve döndüm akrebi yakaladım getirdim neyse ki çok zehirli değilmiş. Kulu Belediyesi'ne ilaçlama konusunda dilekçe verdim." dedi.

Havaların ısınmasıyla bölgede akrep ve sarıkız örümceğinin görüldüğünü belirten Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürü Ramazan Karakaya, "İletilen bu durumlarda ekipleri yönlendirerek ilaçlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın belediyemize sadece bir yazı ile müracaat etmeleri yeterlidir." diye konuştu.