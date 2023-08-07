Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi inşaatı tamamlanmak üzere

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şefik Can Caddesi üzerindeki Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi'nde sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek çocukların ve gençlerin en güzel şekilde yetişmesi için önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışında öğrencilerin önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda merkezde 4, ilçelerde 2 olmak üzere 6 Lise Medeniyet Akademisi ile lise ve yeni mezun öğrencilerimize yönelik ders ile sınav destek programları, milli, manevi eğitimler, atölyeler ve etkinliklerle hizmet veriyoruz. Şefik Can Caddesi üzerinde inşaatına devam ettiğimiz Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezimiz bünyesinde de Lise Medeniyet Akademimiz gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak. Estetik mimarisiyle öne çıkan ve tamamlanmak üzere olan tesisimiz Şefik Can Parkı ile birleşince şehrimiz için çok değerli bir yatırım olacak. İçinde bulunacak spor tesisleri ile hemşehrilerimize hizmet verecek tesisimizde öğrencilerimiz nitelikli bir ortamda eğitim alacak. Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezimizi en kısa zamanda öğrencilerimiz ve hemşehrilerimiz için hazır hale getirmek için sabırsızlanıyoruz. 60 milyon lira maliyetle şehrimize kazandıracağımız tesisin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Açıklamada, 6 bin metrekare alanda inşa edilen, iki kat bodrumla birlikte toplam 6 kattan oluştuğu aktarılan Konya Büyükşehir Belediyesi Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi'nde yüzme havuzları, spor salonları, hamam ve fitness salonlarının da yer aldığı belirtildi.

Tesis, Lise Medeniyet Akademisi bölümünde ise derslikler, atölyeler, kitap kafe, konferans salonu ile liseli gençlere hizmet verecek.