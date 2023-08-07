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        Konya'da cenaze dönüşü kaza yapan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 19:32
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        Konya'da cenaze dönüşü kaza yapan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'da bir yakınlarının cenazesinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Tahir Özkürkçigil yönetimindeki 18 KY 424 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yoluna çıkarken R.A. idaresindeki 42 APD 412 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Özkürkçigil olay yerinde, otomobilde bulunan Tevfik Kağnıcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Bora Ö. ve Fehmi Y. yaralandı.

        Otomobilde bulunanlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fehmi Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

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