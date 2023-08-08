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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:52
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Kent merkezinde durdurulan otomobilin direksiyon altındaki bölüme zulalanmış 500 gram bonzai ham maddesi ile 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Bir başka operasyonda durdurulan araçta ise 25 bin 33 uyuşturucu hap bulundu.

        Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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