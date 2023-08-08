Meram'da yapılacak ağız ve diş hastanesinin temeli atıldı

KONYA (AA) - Konya'da ağız ve diş hastanesi olacak sağlık yatırımının temeli düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Pirebi Mahallesi'nde yapılacak hastanenin temel atma töreninde, bireysel ve toplumsal kalkınmanın en önemli ölçütlerinden birisinin de sağlık hizmetinde gelinen nokta olduğunu ifade etti.

Bu ölçütün, ülkenin hem fiziki hem tıbbi altyapısı hem de nitelikli insan gücüyle ölçüldüğünü anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Hem bakanlığımız hem belediyeler hem de özel sektör bu altyapıyı iyileştirmek aynı zamanda iyi ve nitelikli hekimler yetiştirmek için ortaya ciddi, nitelikli performans koyuyor. Belediyelerimizin bu noktadaki şevk ve heyecanını da değinmeden geçmeyeceğim. Özellikle Mustafa Kavuş Başkan'ın heyecanı, bu yatırımın doğmasına ve hızlanmasına vesile oldu. Arsanın temini ve süreci hızlandırması için koşturdu. Meram'da bu noktadaki ihtiyacı sürekli gündemde tuttu. İşte bugün de onun heyecanının bir meyvesini daha müşahede ediyoruz."

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç hastanenin ilk başta 50 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin olarak planlandığını ancak Bakan Fahrettin Koca'nın tensipleriyle 20 çocuk ünite, 2 ameliyathane, ameliyat öncesi ve sonrası hizmet verecek 10 yatak ilavesiyle ağız diş hastanesi rolüne çevrildiğini bildirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise ağız ve diş hastanesinin Meram'a kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, "6 bin 448 metrekarelik bu arsayı hastane yapılması için bakanlığımıza devrettik. Temeli atılan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ilçemizdeki ikinci kamu hastanesi olacak. Hemşerilerimizin hizmete daha kolay ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Aksinne Beyhekim Ağız ve Diş Hastanesinin temeline protokol üyelerinin butona basmasıyla ilk harç döküldü.