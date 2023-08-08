Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Meram'da yapılacak ağız ve diş hastanesinin temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meram'da yapılacak ağız ve diş hastanesinin temeli atıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya'da ağız ve diş hastanesi olacak sağlık yatırımının temeli düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Pirebi Mahallesi'nde yapılacak hastanenin temel atma töreninde, bireysel ve toplumsal kalkınmanın en önemli ölçütlerinden birisinin de sağlık hizmetinde gelinen nokta olduğunu ifade etti.

        Bu ölçütün, ülkenin hem fiziki hem tıbbi altyapısı hem de nitelikli insan gücüyle ölçüldüğünü anlatan Özkan, şunları kaydetti:

        "Hem bakanlığımız hem belediyeler hem de özel sektör bu altyapıyı iyileştirmek aynı zamanda iyi ve nitelikli hekimler yetiştirmek için ortaya ciddi, nitelikli performans koyuyor. Belediyelerimizin bu noktadaki şevk ve heyecanını da değinmeden geçmeyeceğim. Özellikle Mustafa Kavuş Başkan'ın heyecanı, bu yatırımın doğmasına ve hızlanmasına vesile oldu. Arsanın temini ve süreci hızlandırması için koşturdu. Meram'da bu noktadaki ihtiyacı sürekli gündemde tuttu. İşte bugün de onun heyecanının bir meyvesini daha müşahede ediyoruz."

        İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç hastanenin ilk başta 50 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin olarak planlandığını ancak Bakan Fahrettin Koca'nın tensipleriyle 20 çocuk ünite, 2 ameliyathane, ameliyat öncesi ve sonrası hizmet verecek 10 yatak ilavesiyle ağız diş hastanesi rolüne çevrildiğini bildirdi.

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise ağız ve diş hastanesinin Meram'a kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, "6 bin 448 metrekarelik bu arsayı hastane yapılması için bakanlığımıza devrettik. Temeli atılan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ilçemizdeki ikinci kamu hastanesi olacak. Hemşerilerimizin hizmete daha kolay ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Aksinne Beyhekim Ağız ve Diş Hastanesinin temeline protokol üyelerinin butona basmasıyla ilk harç döküldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Konya'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
        Konya'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
        80 kilo bonzai üretilebilecek bonzai ham maddesi ele geçirildi
        80 kilo bonzai üretilebilecek bonzai ham maddesi ele geçirildi
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Konya'da yetim kardeşler için sünnet töreni düzenlendi
        Konya'da yetim kardeşler için sünnet töreni düzenlendi
        Konya Ovası'nda suya ulaşmak için 450 metre sondaj yapılıyor
        Konya Ovası'nda suya ulaşmak için 450 metre sondaj yapılıyor
        Konya'da cenaze dönüşü kaza yapan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da cenaze dönüşü kaza yapan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı