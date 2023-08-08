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        Konya'da ikinci Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:53
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        Konya'da ikinci Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri yapılacak
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'nin ikincisi düzenleniyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bedesten Çarşısı'nın Romalılardan Selçuklulara, Osmanlı'dan günümüze kadar kadim bir geleneğe sahip olduğunu anımsattı.

        Altay, Bedesten'in Konya'da ticaretin kalbi olmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Şehrimizde ekonomik hareketliliği canlandırmak ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden hatırlatmak amacıyla hazırladığımız Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'nin bu yıl ikincisini hemşehrilerimizle buluşturacağız. 3 gün boyunca hem Bedesten2de hem de Türbeönü Çarşılarımızda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Esnafımız da bu günlere özel indirimler yapacak. Ben tüm Konyalı hemşehrilerimi ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizi 11-13 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri'ne davet ediyorum."

        - Ziyaretçileri çeşitli etkinlikler bekliyor

        11, 12 ve 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında kortej yürüyüşü, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, Mehteran Topluluğu konserleri, geleneksel el sanatları, sokak sanatçılarının icra edeceği konserler, antika mezatlar, çocuk etkinlikleri, sergiler gibi birçok etkinlik olacak.

        180 bin metrekareye yakın kapalı alanda kurulu, 2 bin 687 dükkan ve 7 caddeden oluşan tarihi Konya Bedesteni ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Türbeönü Çarşıları esnafının özel indirimlerle dahil olacağı Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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