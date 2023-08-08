Konya'da Model Fabrika Uygulamaları bilgilendirme toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Konya'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Ticaret Odası Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda, Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları hakkında sunum yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, sunumunda, verimliliğin ekonomik kalkınmada rol oynayan önemli faktörlerden birisi olduğunu söyledi.

Toplantıya, sanayiciler ile davetliler katıldı.