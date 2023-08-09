Hüyük Belediyesi filosuna tur ve gezi otobüsünü ekledi

KONYA (AA) - Hüyük Belediyesi, araç filosunu tur ve gezi otobüsüyle güçlendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yeni alınan tur ve gezi otobüsüyle ilçede şehir turu yaptı.

Çiğdem, gazetecilere, belediyenin öz kaynaklarıyla tur ve gezi otobüsünü filolarına dahil ettiklerini söyledi.

Yakın zamanda vatandaşlara Çanakkale ziyareti planladıklarını belirten Çiğdem, "Her hafta düzenleyeceğimiz gezilerimiz ücretsiz yapılacak. Bu ziyaretlere katılmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizin turizm ofisine veya ilgili mahalle muhtarlıklarına kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. İlçe halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu.