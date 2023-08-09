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        Bilgehanelerde ailelere "Hafızlık Hazırlık Programı" tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:05
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        Bilgehanelerde ailelere "Hafızlık Hazırlık Programı" tanıtıldı
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerin Hafızlık Hazırlık Programı kapsamında aileler bilgilendirildi.

        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım programına Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yetkililerin yanı sıra hafızlık hazırlık öğrencileri ve aileleri katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, bilgehanelerde 6 yıldır faaliyet gösteren Hafızlık Hazırlık Programı'nın tanıtımı yapıldı. Velilere ve öğrencilere müfredat, program içeriği ve sınav süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Konyalı çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için hizmet veren bilgehanelerde önceki yıl Hafızlık Hazırlık Programı kapsamındaki 176 öğrenciden 161'i çeşitli Hafız İmamhatip Ortaokuluna yerleşti.

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